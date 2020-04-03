شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: «كلنا مسؤول» تستند على تعاليم الشريعة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن الحملة الوقائية حملت على عاتقها مسؤولية اجتماعية كبرى مستندة على تعاليم الشريعة الإسلامية في نشر مبادئ التعاون، وتعزيز قيم التكافل في المجتمع المسلم.
وبيّن أن الحملة تقتبس تعاليمها من الأحاديث الشريفة التي بيّنت وجوب القيام بحق الرعية وإرشادهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، وردعهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، مؤكدًا أن للوطن حقًا علينا، وصيانة الأوطان والبلاد تبدأ من تحمّل المسؤولية بكافة أشكالها، وأن اتباع الإجراءات والتوجيهات التي يقدمها المسؤولون لمواجهة جائحة كورونا، والتي تلّمسنا نتائجها الأولية على أرض الواقع.
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