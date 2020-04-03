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شكرا لقرائتكم الإمارات تجدد تعليق دخول حاملي الإقامات السارية لمدة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت الإمارات تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة لمدة أسبوعين إضافيين قابلين للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وكإجراء احترازي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لجميع من لديهم إقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة “تواجدي للمقيمين” على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.
إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول.
وأضافت الهيئة في بيان أمس الخميس، أنه تم السماح مؤقتًا لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الإمارات والعودة إلى بلادهم على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ويتوجب على المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الإمارات والعودة إلى بلادهم التنسيق مع سفارات دولهم بهذا الخصوص.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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