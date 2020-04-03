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ليبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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2020-04-03

ليبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أمس الخميس تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

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وقال المركز في بيان إن حالة الوفاة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، لافتًا النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم عينة من السيدة بعد وفاتها، تبين أن سبب الوفاة كانت جراء إصابتها بالفيروس.

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