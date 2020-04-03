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2020-04-03 ليبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد متابعات الخليج 365 - متابعة أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أمس الخميس تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. Advertisements وقال المركز في بيان إن حالة الوفاة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، لافتًا النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم عينة من السيدة بعد وفاتها، تبين أن سبب الوفاة كانت جراء إصابتها بالفيروس. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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