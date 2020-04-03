ترامب يخضع مجددًا لاختبار فيروس كورونا.. وهذه نتيجته

2020-04-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية حول تداعيات فيروس كورونا إنه أجرى اختبار كورونا مرة أخرى وجاءت نتيجته سلبية.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الرئيس ترامب خضع الخميس لاختبار مرة أخرى لمعرفة إن كان أصيب بعدوى فيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية.

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وذكر خطاب من شون كونلي طبيب ترامب أنه خضع للاختبار للمرة الثانية.

وخضع ترامب لذات الاختبار الشهر الماضي بعد أن التقى مسؤولًا برازيليًا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض.

وقال كونلي في الخطاب الذي نشره البيت الأبيض إن ترامب تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة وقال “إنه بصحة جيدة دون أي أعراض”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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