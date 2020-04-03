تمديد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا المستجد بفلسطين

2020-04-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ 30 يومًا في فلسطين لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

ويأتي قرار الرئيس الفلسطيني بناء على رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، توصية للرئيس محمود عبّاس بتمديد حالة الطوارئ، لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للرئيس حول تطورات مواجهة الوباء.

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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