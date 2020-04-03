، بالفيديو .. متحدث "الداخلية": سنطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف قرار منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على عدم التساهل مطلقاً مع المخالفين وكل من يقوم بخرق القرار والتصوير والتباهي بمخالفته ونشرها

تَوَعَّدَ المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بتطبيق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف قرار منع التجول، مهما كان هذا الشخص، ومهما كان اسمه أو موقعه، مشدداً في هذا الصدد على عدم التساهل مطلقاً مع المخالفين، وكل من يقوم بخرق قرار منع التجول.

وقال "الشلهوب" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة في رسالة لمن ينوي مخالفة الأنظمة والقوانين لأمر "منع التجول": "وزارة الداخلية تؤكد أنها ستطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف قرار منع التجول، وكذلك من يقوم بخرق قرار منع التجول والتصوير والتباهي بمخالفته، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالتهم إلى لجان الاختصاص في النيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مهما كان هذا الشخص ومهما كان اسمه أو موقعه". فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة الداخلية