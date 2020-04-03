محمد بن مسعود - الدمام - 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 01:18 AM السماح بالخروج في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات "الضرورية" مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة أوضح مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" أن ‏منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة، ويُسمح لساكنيهما بالخروج من منازلهم في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا. الكلمات المفتاحية ، مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة ،

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