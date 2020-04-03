خرائط مسميات أحياء مكة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية (صور)

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، عن ‏خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية. كشفت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، عن ‏خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية. ونشرت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا للخرائط؛ حيث جاء ذلك بموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، واعتماد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف. Advertisements

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