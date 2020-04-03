شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة تسود أجواء 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، حريملاء، المجمعة، رماح، شقراء، الأسياح، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنيزة، الأحساء، الجبيل، الخفجي، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الليث، جدة، رابغ.

وقالت، أن الحالة تبدأ في مكة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تبدأ في الشرقية العاشرة صباحا وتنتهي في السادسة مساءً، وتسود أجواء القصيم من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى السابعة مساءً؛ بينما في الرياض من الثالثة عشر ظهرًا وحتى الثامنة مساءً.