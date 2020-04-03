الشيخ علي بن صالح المري يوضح تشابه مرض كورونا مع الطاعون(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ علي بن صالح المري، هل يأخذ مرض كورونا حكم الطاعون.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إن الأطباء هم من يحددوا هل هو مثل الطاعون أم لا، ولكن الطاعون لم يدخل المدينة والعلماء هم من يقولون.
وأضاف : المعروف والمشهور أن هناك أشياء مختلفة منها أنه لايدخل المدينة ولكن الآن المدينة بها أشياء كثيرة.
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