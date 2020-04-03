شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح إمكانية نقل كورونا عن طريق الحلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس، إمكانية نقل فيروس كورونا عن طريق الحلاق. أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس، إمكانية نقل فيروس كورونا عن طريق الحلاق. وقالت الوزارة : قد لايكون الحلاق مطبقًا الاحترازات الوقائية مع من قدم لهم الخدمة فيكون سببا لنقل العدوى. وأضافت : كما أن مشاركة الادوات الشخصية سبب رئيس لانتقال العدوى بين الأشخاص لذا يجب اتباع التوجيهات والبدء بالحلاقة الذاتية.

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