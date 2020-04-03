بالفيديو.. النساءُ يوزعن الأدوية والمستلزمات الصحية على المرضى مجاناً بأبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو النساءُ يقمن بتوزيع الأدوية والمستلزمات الصحية على المرضى مجاناً في أبها، مما أثارت هذه المبادرة العظيمة إعجاب وإشادة المواطنين. أظهر مقطع فيديو النساءُ يقمن بتوزيع الأدوية والمستلزمات الصحية على المرضى مجاناً في أبها، مما أثارت هذه المبادرة العظيمة إعجاب وإشادة المواطنين. وبدا في المقطع مجموعة من الفتيات يقفن بجوار سيارات محملة بالأدوية في الطرقات والشوارع لتوزيع الأدوية على المواطنين مجاناً. ولاقي المقطع تفاعلا واسعا من قبل رواد السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي:" بمثلهن نفتخر ونُفاخر ".

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