شكرا لمتابعة خبر عن التجارة : قيمة الفقد والهدر الغذائي 40 مليار ريال سنويًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذرت وزارة التجارة، اليوم الخميس، من الاستهلاك الجائر للغذاء حيث أنه أحد أهم مظاهر استنزاف الموارد الاقتصادية للأسرة والمجتمع.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : الاستهلاك الجائر للغذاء هو من أكبر التحديات التي تواجه المملكة، إذ تبلغ قيمة الفقد والهدر الغذائي 40 مليار ريال سنويًا.
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