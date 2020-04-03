شكرا لمتابعة خبر عن التجارة : قيمة الفقد والهدر الغذائي 40 مليار ريال سنويًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذرت وزارة التجارة، اليوم الخميس، من الاستهلاك الجائر للغذاء حيث أنه أحد أهم مظاهر استنزاف الموارد الاقتصادية للأسرة والمجتمع.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : الاستهلاك الجائر للغذاء هو من أكبر التحديات التي تواجه المملكة، إذ تبلغ قيمة الفقد والهدر الغذائي 40 مليار ريال سنويًا.