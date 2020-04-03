شكرا لمتابعة خبر عن معتمر عراقي يشيد بخدمات المملكة : أرفع لكم العقال وفرتم لنا كل الخدمات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، معتمر عراقي يشيد بخدمات المملكة التي قدمت له بعد أن تعذرت عودته لبلده.
وقال المعتمر : أرفع لكم العقال، وفرتم لنا كل الخدمات والمملكة ساعدت كل الوافدين والمعتمرين وحافظت على الجميع عكس الدول الأخرى.
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