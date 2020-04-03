شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي "إصلاح المهرة" يشيد بجهود السلطة المحلية وجراءاتها لمنع انتشار وباء كورونا ويدعو إلى مزيد من التدابير الوقائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : خبير فيروسات أمريكي يفجر مفاجأة مزلزلة ويعلن عن ’’كارثة جديدة’’ ستهز العالم هل تذكرون : ’’الصحاف’’ وزير إعلام صدام حسين الذي كان يصف الامريكان ’’بالعلوج’’؟ شاهدو كيف ظهر اليوم في بغداد بشكل صادم (صور)

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