القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بحفر الباطن

القت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع تجول بمحافظة حفر الباطن.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد «زياد الرقيطي».

وقال الرقيطي إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله إساءة شخصٍ لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بمحافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمن يستطيع إلغاء المخالفة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشخص المسيء واستكمال الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.