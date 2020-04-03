أخبار السعودية اليوم.. ساما تكشف المستفيدين من تأجيل سداد القروض.. والصحة تدشن منصة لاستعراض تطورات كورونا بالمملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، التي ترصد آخر تطورات الأوضاع بخصوص فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ حيث حددت وزارة الداخلية خطوات تطبيق قرار منع التجوال طوال اليوم بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكشفت مديرية الجوازات عن الخيارات المتاحة لأصحاب تأشيرة الخروج النهائي، وإلى التفاصيل:

وزارة الصحة: تسجيل 21 حالة وفاة.. و165 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة، وقد سجلت 64 حالة جديدة تماثلت للشفاء من المرض؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 328 حالة، وسجلت المملكة 165 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة 1885 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات 21 وفاة.

الصحة تدشن صفحة إلكترونية لعرض كل إحصائيات كورونا في المملكة

في السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا، عن تدشين صفحة إلكترونية؛ لإطلاع الجميع على آخر تحديث كل إحصائيات كورونا في المملكة، مؤكدًا أن الوزارة أتاحت للجميع إمكانية الوصول إلى آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في المملكة.

وزارة الداخلية تعلن 4 خطوات لتطبيق قرار منع التجول طوال اليوم بمكة والمدينة

وحددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، 4 خطوات لتطبيق قرار منع التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال اليوم (24 ساعة)، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وتتمثل الخطوات في منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يوميًا، أما الخطوة الثانية فيُسمح - في أضيق نطاق - لسكان أحياء المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين؛ أما الخطوة الثاثة فتتمثل في منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية عدا الصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وأخيرًا قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مديرية الجوازات تحدد خيارين لأصحاب تأشيرة الخروج النهائي

كشفت المديرية العامة للجوازات، الموقف من تأشيرة الخروج النهائي، خاصة بعد وقف الرحلات الجوية، وذكرت الجوازات عبر حساب خدمة المستفيدين بتويتر، أن من لديه تأشيرة خروج نهائي ندعوه «والخيار له» إلى إلغائها قبل انتهائها، حتى لا تطبق بحقه الغرامات المقررة نظامًا.



بعد إساءته لرجال الأمن.. النيابة العامة تُباشر التحقيق مع مواطن بالمنطقة الجنوبية

باشرت النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق تحت إجراءات جزائية مشددة مع مواطن بالمنطقة الجنوبية؛ سجل مقطع فيديو يسيء فيه إلى رجال الأمن لاعتراضه على قيد مخالفة منع التجول قد سجلت بحقه.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تصوير أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق، أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

النيابة العامة: 4 عقوبات مغلظة تنتظر مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

في السياق ذاته، كشفت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن مخالفة الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، مقترنًا بالتصوير أو النشر يعد جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يحظر نتاج ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موضحة أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، موضحة أن المقصود بالشبكة المعلوماتية هو ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي؛ للحصول على البيانات أو تبادله.

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بـ7 خطوات يُمكنك الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

حدد الأمن العام، فترة شهر لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول، إذ لن يتم النظر إلى أي مخالفة بعد مرور تلك المدة، معلنًا 7 خطوات أساسية لاستقبال طلبات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة أبشر، يمكنك الاطلاع على هذه الخطوات عبر الخبر الرئيسي بالضغط على العنوان.

إنفوجراف.. تفاصيل برنامج تأجيل سداد القروض والجهات المستفيدة

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن الجهات المستفيدة من برنامج تأجيل سداد التزامات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصالح البنوك وشركات التمويل، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تخفيف الأثر المحتمل لانخفاض التدفقات النقدية، موضحة أن آلية التطبيق ستكون من خلال قيام جهات التمويل بالتواصل مع الجهات المستفيدة بوسيلة اتصال موثقة.



تفاصيل «مبادرات تعزيز الأمن الدوائي» لتخفيف آثار «كورونا»

خلال اجتماعها، اليوم الخميس، الذي انعقد في مقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مبادرات عديدة للأمن الدوائي في المملكة؛ لضمان توافر الأدوية، ضمن التدابير والاحترازات المُتخذة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مصادر الأدوية في العالم، كما ناقشت الهيئة مع أطراف القطاع الصحي كافة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لبحث آليات التكامل في المنظومة الصحية والعمل المشترك ضمن هذه المبادرات.

طقس الجمعة.. استمرار تكون سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق بالمملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، عن توقعاتها لطقس، غدًا الجمعة، مشيرة إلى أن الطقس من المتوقع استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في 6 مناطق بالمملكة، في عسير ومرتفعات جازان والباحة، وكذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

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