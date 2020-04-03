السديس: عدم احترام التدابير الاحترازية اعتداء على أنفس الناس

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره للجهات الصحية المختصة على توصياتها برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وقال «السديس»: إن هذه الإجراءات من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، النفس، العقل، العِرض، والمال، فقرار منع التجول على مدار اليوم إلا للضرورة القصوى يجسد اهتمام القيادة بالمدينتين المقدستين والحفاظ على صحة أهلهما وقاصديهما.

وذكر الرئيس العام، أن الإسلام ركز على المحافظة على النفس البشرية وحرّم قتلها بغير حق وأنزل أشد العقوبة بمرتكب ذلك، وما وضع الحدود والديات إلا من أجل احترام النفس والمحافظة عليها والبعد عن التفكير بالثأر أو الاعتداء أو الانتحار أو أي جريمة أخرى، فالاستهتار والتساهل وعدم احترام التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة بخصوص هذا الوباء تعد من التساهل في عدم المحافظة على النفس، واعتداء على أنفس الناس وقتلها بنشر الوباء بينها.

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وأكد «السديس»: أن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لهما قيمة عظيمة ومكانة عالية لدى قادة هذه البلاد، وهم حريصون على المحافظة على سلامتهما وسلامة ساكنيهما، فما على سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا استشعارهم القيمة الدينية لهاتين المدينتين المقدستين، والمحافظة على سلامتهما وسلامة ساكنيهما واجب ديني وأخلاقي ووطني، والمحافظة على النفس البشرية قيمة دينية وواجب شريعي ومقصد عظيم، فالواجب اليوم هو احترام الأنظمة والقوانين من أجل سلامة الجميع.

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