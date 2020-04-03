الإطاحة بمواطنين ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالرياض

أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بمواطنين ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها للحد من تفشي فايروس كورونا. جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري. وقال المتحدث بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها للحد من تفشي فايروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لمقر إقامتهم بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليهم وهم (مواطِنان ومقيم أردني الجنسية) في العقدين الثالث والسادس من العمر، جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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