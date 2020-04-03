شاهد.. ماذا قال وافد عربي عن المملكة بعد شفائه من «كورونا المستجد»؟

أكَّد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، اليوم الخميس، شفاء أول حالتين لمواطن ومقيم من المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، اللتين تم الإعلان عنهما مسبقًا ضمن الحالات المصابة بالمملكة العربية السعودية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، بثت «صحة المدنية» فيديو لوافد متعافٍ من الإصابة، يتحدث لأول مرة عقب خروجه من العزل، قائلًا: عندما سمعت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بعلاج المصابين بالمجان وعلى على نفقة الدولة، شعرت براحة نفسية، وبغض النظر عن هذا في بلدي لا أجد الرعاية مثلما رأيتها هنا.. لا فرق بيني وبين المواطن السعودي.. الحمد لله.. تشعر كأنك في بيتك وبين أهلك.. لا يوجد فرق نهائي.. أشعر بفرحة وكأنني مسافر لأهلي».

وأشار المتحدث الإعلامي لصحة المدينة مؤيد أبوعنق، لـ«عاجل»، أنه تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية لهما وهما بحالة صحية جيدة، وخرجا من العزل الطبي بمجمع مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة.

ولفت أبوعنق، إلى أنه تتم متابعة جميع الحالات المتبقية المصابة بعناية لحين شفائهم التام، منوهًا بأن الحالات المصابة بمنطقة المدينة المنورة جميعها بالعزل الصحي ويتلقون الرعاية الطبية.

وشدَّد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والاستفادة من خدمة التقييم الذاتي، التي أطلقتها الوزارة عبر تطبيق «موعد».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا ترتفع إلى 23 مليار دولار

بالفيديو.. متحدث الأمن العام يوجه نصيحتين بخصوص التنقل بين المناطق

رسميًا.. وزارة التعليم تعلن إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر