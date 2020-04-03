بعد المتابعة الأمنية.. «شرطة الرياض» تُطيح بمواطنيْن ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على اثنين من المواطنين ومقيم، خالفوا الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بإحضار حلاق لاستراحة بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم مصري الجنسية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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