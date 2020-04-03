أمانة نجران تنفذ 500 جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية

تواصل أمانة منطقة نجران، الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع، وأسواق النفع العام في المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين منطقة نجران حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة تنفذ يوميًا 503 جولات رقابية على جميع الأنشطة التجارية، عبر فرق العمل الميدانية للحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، كما تطهر وتعقم 406 مواقع؛ بما فيها الشوارع والأرصفة وواجهات محلات تجارية وميادين ومواقع يرتادها المواطنون، فيما نفذت 148 جولة للإصحاح البيئي بالمنطقة والمحافظات التابعة.

وأكَّد أن الأمانة والبلديات التابعة تواصل أعمالها الميدانية اليومية؛ لتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، بناءً على توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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