السعودية اليوم / ليبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد



طرابلس09 شعبان 1441 هـ الموافق02 أبريل 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس

وقال المركز في بيان إن حالة الوفاة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، لافتًا النظر إلى أن المحتبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم عينة من السيدة بعد وفاتها, تبين أن سبب الوفاة كانت جراء إصابتها بالفيروس.

// انتهى //

00:32ت م

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طرابلس09 شعبان 1441 هـ الموافق02 أبريل 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.وقال المركز في بيان إن حالة الوفاة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، لافتًا النظر إلى أن المحتبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم عينة من السيدة بعد وفاتها, تبين أن سبب الوفاة كانت جراء إصابتها بالفيروس.// انتهى //00:32ت م0219

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