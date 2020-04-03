السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد



رام الله 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واس

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين لمواجهة خطر

ويأتي قرار الرئيس الفلسطيني بناء على رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ، توصية للرئيس محمود عبّاس بتمديد حالة الطوارئ، لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للرئيس حول تطورات مواجهة الوباء.

//انتهى//

00:32ت م

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رام الله 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.ويأتي قرار الرئيس الفلسطيني بناء على رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ، توصية للرئيس محمود عبّاس بتمديد حالة الطوارئ، لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للرئيس حول تطورات مواجهة الوباء.//انتهى//00:32ت م0218

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