السعودية اليوم / القطاعات الأمنية بمحافظة العيص تكثف جهودها لتطبيق منع التجول بالمحافظة



ينبع 09 شعبان 1441هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة العيص حضورها ومتابعتها لضمان تطبيق أمر منع التجول, الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الضامنة بعون الله لسلامة المواطنين والمقيمين.

ورصدت "واس" خلال جولة ميدانية على شوارع المحافظة وميادينها تمركز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين والنقاط الأمنية لتطبيق أمر منع التجول، وخلو الشوارع من السيارات والمارة وتجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع أمر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ما يعطي مؤشرا على وعي المواطن والمقيم في المملكة.

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