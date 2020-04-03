السعودية اليوم / سمو أمير جازان يصدر عددا من القرارات والتعديلات الهيكلية والتنظيمية بديوان الإمارة



جيزان ٠٩ شعبان 144‪0هـ الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٠م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، اليوم عددا من القرارات، الخاصة بإجراء تنظيمات وتعديلات هيكلية وإدارية بديوان الإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص .

وتضمنت القرارات إلغاء إدارتين عامتين، مع انتقال اختصاصاتها وموظفيها إلى إدارات أخرى، حيث ألغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل ، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية التي ترتبط بسمو أمير المنطقة ، واستحداث إدارة الشؤون القانونية ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إليها ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة ، ونقل مراقبة انتظام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية المرتبطة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

كما ألغيت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، واستحداث إدارة تطوير الموارد البشرية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إليها ، وترتبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي ، و إنشاء وحدة إدارية جديدة بمسمى "إدارة التميز المؤسسي" ، ويكون ارتباطها بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية .

كما تضمن القرار تكليف شوقي بن علي عثاثي بالعمل مديرا لإدارة الشؤون القانونية، والموظف توفيق بن محمد لبينة مديرا لإدارة تطوير الموارد البشرية، و الموظف سلطان بن عبدالله حمدي مديرا لوحدة التميز المؤسسي.

و عبر الموظفون المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه، على هذه الثقة ، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الدين والوطن والمواطن.

//انتهى//

23:16ت م

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