مصر تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

2020-04-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد جميعهم من المصريين بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا فيما توفي 6 حالات جراء الفيروس جميعهم مصريون.

Advertisements

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، عن خروج 22 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و 58 حالة وفاة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر