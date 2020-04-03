شكرا لقرائتكم خبر

الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة يباشر 11 ألف بلاغا في مارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغت عدد البلاغات الاسعافية الواردة الى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال شهر مارس المنصرم (11644 )بلاغا تم تلبيتها وتقديم الخدمة الاسعافية لمحتاجيها كما تم اعطاء (2205 )اذن نقل حالة وقت حضرالتجول عن طريق الاتصال على الرقم 997 او عن طريق تطبيق اسعفني وبموافقة وزارة الداخلية

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان ان هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مستنفرة لجميع طواقهما الاسعافية

وانها تشارك في نقل الحالات من فنادق الحجر الصحي الى المستشفيات داخل العاصمة المقدسة وان الهيئة تقوم بتقديم دورات عن بعد في مكافحة العدوى وعن فيروس كرونا المستجد لمنسوبيها و لأفراد المجتمع الكريم بالمجان وتصدر شهادة فورية للمتدربين