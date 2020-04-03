، بعد توقف الزوار عن ارتيادها بسبب "كورونا".. حديقة تسري عن القرود بأفلام كرتون ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم (الخميس)، أن حديقة حيوانات روسية لجأت إلى عرض أفلام كرتون لحيوانات الشمبانزي؛ لمساعدتها على تجاوز الاكتئاب الناتج عن توقف الناس عن زيارة المكان لرؤيتها بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أن قرار السلطات الصحية بمنطقة سيبريا في روسيا بحظر الزيارات للحدائق أثر على نفسية الحيوانات بحديقة روييف روشي الطبيعية في كراسنويارسك، وفقاً لـ"الحرة".
ونسبت "دايلي ميل" إلى حراس الحديقة، أن توأمي الشمبانزي تيخون وأنفيسا، أصبحا بائسين بعد أن توقف الناس فجأة عن القدوم إلى الحديقة قبل ثمانية أيام.
من جهته، بين مدير الحديقة أندريه غوربان، أن المسؤولين قرروا بعد رؤية حزن حيوانات الشمبانزي وضع جهاز تلفزيون على الحائط، لعرض الرسوم الكاريكاتورية.
وأضاف أن الفيلم المفضل لدى الشمبانزي هو فيلم رسوم متحركة روسي عن قردة أم منهكة تعيش في حديقة الحيوان.
بعد توقف الزوار عن ارتيادها بسبب "كورونا".. حديقة تسري عن القرود بأفلام كرتونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02
ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم (الخميس)، أن حديقة حيوانات روسية لجأت إلى عرض أفلام كرتون لحيوانات الشمبانزي؛ لمساعدتها على تجاوز الاكتئاب الناتج عن توقف الناس عن زيارة المكان لرؤيتها بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أن قرار السلطات الصحية بمنطقة سيبريا في روسيا بحظر الزيارات للحدائق أثر على نفسية الحيوانات بحديقة روييف روشي الطبيعية في كراسنويارسك، وفقاً لـ"الحرة".
ونسبت "دايلي ميل" إلى حراس الحديقة، أن توأمي الشمبانزي تيخون وأنفيسا، أصبحا بائسين بعد أن توقف الناس فجأة عن القدوم إلى الحديقة قبل ثمانية أيام.
من جهته، بين مدير الحديقة أندريه غوربان، أن المسؤولين قرروا بعد رؤية حزن حيوانات الشمبانزي وضع جهاز تلفزيون على الحائط، لعرض الرسوم الكاريكاتورية.
وأضاف أن الفيلم المفضل لدى الشمبانزي هو فيلم رسوم متحركة روسي عن قردة أم منهكة تعيش في حديقة الحيوان.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:58 PM
الحيوانات أصيبت بالاكتئاب نتيجة منع الزيارة
ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم (الخميس)، أن حديقة حيوانات روسية لجأت إلى عرض أفلام كرتون لحيوانات الشمبانزي؛ لمساعدتها على تجاوز الاكتئاب الناتج عن توقف الناس عن زيارة المكان لرؤيتها بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أن قرار السلطات الصحية بمنطقة سيبريا في روسيا بحظر الزيارات للحدائق أثر على نفسية الحيوانات بحديقة روييف روشي الطبيعية في كراسنويارسك، وفقاً لـ"الحرة".
ونسبت "دايلي ميل" إلى حراس الحديقة، أن توأمي الشمبانزي تيخون وأنفيسا، أصبحا بائسين بعد أن توقف الناس فجأة عن القدوم إلى الحديقة قبل ثمانية أيام.
من جهته، بين مدير الحديقة أندريه غوربان، أن المسؤولين قرروا بعد رؤية حزن حيوانات الشمبانزي وضع جهاز تلفزيون على الحائط، لعرض الرسوم الكاريكاتورية.
وأضاف أن الفيلم المفضل لدى الشمبانزي هو فيلم رسوم متحركة روسي عن قردة أم منهكة تعيش في حديقة الحيوان.
، بعد توقف الزوار عن ارتيادها بسبب "كورونا".. حديقة تسري عن القرود بأفلام كرتون ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف الزوار عن ارتيادها بسبب "كورونا".. حديقة تسري عن القرود بأفلام كرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.