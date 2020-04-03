محمد بن مسعود - الدمام - 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 12:36 AM جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بحفر الباطن القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بحفر الباطن صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله إساءة شخصٍ لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بمحافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمن يستطيع إلغاء المخالفة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بحفر الباطن ،

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