، بالصور.. حملة ميدانية على سوق الخضار والفواكه بالطائف تُطيح بـ 7 مخالفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تم إلزام المستثمر بتطهير صالة العرض بصفة دورية احترازاً من " كورونا

نفذت لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزي بمحافظة الطائف، بمشاركة قوة الضبط الإداري والميداني الأمنية، حملة ميدانية لإزالة البسطات العشوائية المخالفة من سوق الخضار والفواكه.

وأثناء القيام بالجولة الميدانية التي تابعتها "الخليج 365"، تم ضبط سبعة من العمالة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يعملون في محلات الخضار والفواكه، حيث جرى تسليمهم للجهة المختصة، في حين تمت مصادرة الخضار الواقعة في الشوارع المحيطة بالسوق، والتي تباع على بسطات عشوائية مخالفة، وسُلمت للجمعية الخيرية، كما تمت متابعة الأسعار.

وألزمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للأسواق) مستثمر سوق الخضار والفواكه بالمحافظة، بتطهير وتعقيم صالة عرض الخضار والفواكه وذلك بصفةٍ دورية مستمرة، فيما بدأ بتلك العملية التطهيرية اليوم الخميس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد