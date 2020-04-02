السعودية | سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد بريطانيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:12 صباحًا, 3 أبريل 2020 م المناطق _الرياض أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة الأمير تشارلز بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.

وقد شكر الأمير تشارلز، سمو ولي العهد على مشاعره، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

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