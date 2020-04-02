شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يطمئن هاتفياً على صحة ولي عهد بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة الأمير تشارلز بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.
وشكر الأمير تشارلز، سمو ولي العهد على مشاعره، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة بين البلدين.
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