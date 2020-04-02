شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: هدر الغذاء يكلف المملكة 40 مليارًا سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن هدر الغذاء يكلف المملكة 40 مليار ريال سنوياً، فيما تبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33%.

وقال في تغريدة دشن فيها حملة الوزارة والمؤسسة العامة للحبوب، للتوعية بأهمية التوازن في شراء المواد الغذائية: "كلنا مسؤول عن هذا الهدر وآثاره على الصحة والبيئة والاقتصاد، واستشعار الجميع أهمية حفظ النعمة والاستهلاك الرشيد للغذاء هو طاعة لله ورسوله، واستجابة لتوجيهات ولاة الأمر".

وتهدف الحملة التي انطلقت بعنوان "#احفظها ـ لتدوم"، إلى التوعية بحجم الهدر والفقد الغذائي في المملكة التي بينته دراسة ميدانية أعدتها المؤسسة العامة للحبوب ضمن برنامج التحول الوطني، وبحسب الدراسة التي استهدفت 19 سلعة غذائية قسمت إلى 8 مجموعات، فإن الفرد في المملكة يهدر ما يقارب من 184 كجم سنوياً.