شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد»: استمرار عمل بعض الفروع في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
ووجهت المؤسسة جميع المؤسسات المالية إلى الإعلان عن فروعها التي ستستمر في تقديم خدماتها بالوسائل المناسبة، والتأكد من توفر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها، والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توفر النقد بها؛ لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، مع مراقبة آداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها.
وتحث مؤسسة النقد العربي السعودي جميع عملاء البنوك على تنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.
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