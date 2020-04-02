رئيس دولة يهدد مخالفي إجراءات كورونا بـ"القتل رميا بالرصاص"

"إطلاق النار".. هكذا سيكون عقاب من ينتهك الإجراءات التي تتخذها الفلبين للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي قتل وأصاب فيها المئات.

عقابٌ جاء على لسان رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، الذي حذر من أن المخالفين قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب، وزاد على ذلك بأن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي "جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها".

وفي خطاب متلفز، قال دوتيرتي إنه من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا في الفلبين، التي سجلت حتى يوم الأربعاء 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة.

وأضاف دوتيرتي "الأوضاع تسوء.. لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا، أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات.. ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص".

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وتابع "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

تصريحات الرئيس الفلبيني الحادة جاءت بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم أمس لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا، والذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.

من جهته، قال قائد الشرطة الوطنية إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام، وإن القوات لن تطلق النار على أحد.

والثلاثاء الماضي، منح البرلمان الفلبيني الرئيس دوتيرتي صلاحيات خاصة لحشد الأموال والموارد، في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وعلى الصعيد ذاته، أصدرت الحكومة الفلبينية الخميس أمرا بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات لدى الخروج في الجزيرة الرئيسية بالبلاد، التي تخضع للإغلاق لمدة شهر لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال المسؤول الحكومي كارلو نوجراليس " دعوني أكرر، إذا اضطررت للخروج من منزلك، عليك ارتداء كمامة"، مضيفا يمكن استخدام أي شيء آخر غير الكمامة، ولكن يجب تغطية الأنف والفم.

وأكد نوجراليس أن وحدات الحكومة المحلية ربما تفرض عقوبات على من ينتهك هذه الأوامر.