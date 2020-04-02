ترامب يؤكد: النظام الإيراني في وضع حرج بسبب تفشي كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن "النظام الإيراني في وضع حرج للغاية" بسبب تفشي جائحة كورونا في بلاده.

وجدد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تشديد بلاده على أنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وقال "حذرت إيران من رد فعل قوي إذا تم تنفيذ أي هجمات ضد قواتنا في العراق".

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وأشار إلى أن رد بلاده "على كتائب حزب الله العراق (الموالية لإيران) كان قاسيا، وردنا المقبل سيكون أكبر إذا أقدموا على استفزاز جديد".

وتابع أن "هناك مجرمين وإرهابيين يسعون لاستغلال انتشار فيروس كورونا لتحقيق مكاسب خاصة، ولا يجب أن نسمح لهم بذلك".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خلال المؤتمر الصحفي، إن "النظام الإيراني يركز على نشر أنشطته الخبيثة في المنطقة بدلا من حماية شعبه من فيروس كورونا".

وأضاف "لم ننس مهمتنا الأساسية في الدفاع عن أراضينا ضد الأخطار الخارجية بالرغم مما نواجهه من تحديات خاصة بفيروس كورونا داخليا".