- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة.
وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.
والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.فيروس كورونا الجديد
إيطاليا .. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 13915 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02
سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة.
وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.
والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:51 PM
760 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس اليوم
سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة.
وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.
والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.
، إيطاليا .. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 13915 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا .. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 13915 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.