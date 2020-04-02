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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبيّنت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الآن؛ بلغ 30 حالة، بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما وصل إجمالي الوفيات 44 حالة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضافت الوزارة أن 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.فيروس كورونا الجديد المغرب
بزيادة 4 حالات.. حصيلة وفيات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 44صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبيّنت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الآن؛ بلغ 30 حالة، بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما وصل إجمالي الوفيات 44 حالة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضافت الوزارة أن 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:24 PM
الإصابات تقفز إلى 691
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبيّنت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الآن؛ بلغ 30 حالة، بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما وصل إجمالي الوفيات 44 حالة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضافت الوزارة أن 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.
، بزيادة 4 حالات.. حصيلة وفيات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 44 ،
المصدر : الخليج 365
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