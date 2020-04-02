شاهد.. بدء حجر العمال بـ المدينة المنورة في المدارس

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): بدأ مساء اليوم الخميس، حجر العمال بالمدينة المنورة في المدارس، وإجراء فحص فيروس بدأ مساء اليوم الخميس، حجر العمال بالمدينة المنورة في المدارس، وإجراء فحص فيروس كورونا لهم. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن منع التجول الكلي في مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة لمدة 24 ساعة يوميًا.

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