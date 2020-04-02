شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم تسجيل حالات كورونا في حائل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):كشف حمود الشمري مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل عن سبب عدم تسجيل حالات كورونا في حائل.
وقال الشمري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا":" تدشين إدارة الأزمات بوقت مبكر، والاجتماعات المتواصلة حتى هذا اليوم بقيادة سمو أمير المنطقة والقيادات الصحية كان له الأثر المباشر في عدم تسجيل أي حالات إصابة بكورونا إلى الآن ".
وكانت " صدى " تطرقت للحديث عن بعض المدن التي لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد وتصدرت كل من الجوف وحائل.
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