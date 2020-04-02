شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث عن اتباع تعلميات الأمن قبل 50سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول مقابلة قديمة قبل خمسين سنة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يتحدث عن اتباع تعلميات الأمن.
وقال خادم الحرمين حفظه الله : الأشياء الأساسية التي تمس أمن الدولة هناك تعاون ممتاز من المواطنين وأنما التعليمات التي تمس مصلحة المواطنين وراحتهم ليس هناك تجاوب كلي لها.
وأضاف : هذه ليست شطارة ويجب التقيد بالأنظمة والتعليمات والنظام والقانون وضع لحماية المواطنين.
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