شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث عن اتباع تعلميات الأمن قبل 50سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول مقابلة قديمة قبل خمسين سنة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يتحدث عن اتباع تعلميات الأمن.

وقال خادم الحرمين حفظه الله : الأشياء الأساسية التي تمس أمن الدولة هناك تعاون ممتاز من المواطنين وأنما التعليمات التي تمس مصلحة المواطنين وراحتهم ليس هناك تجاوب كلي لها.

وأضاف : هذه ليست شطارة ويجب التقيد بالأنظمة والتعليمات والنظام والقانون وضع لحماية المواطنين.