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شفاء أول حالتين من الفيروس المستجد في المدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة، مؤيد أبوعنق على شفاء أول حالتين، لمواطن ومقيم من المصابين بفايروس الجديد (كوفيد 19).

وأوضح أنه تم استكمال جميع الفحوصات والاجراءات الطبية لهما، وهم بحالة صحية جيدة والحمد لله، حيث غادرا مقر العزل الطبي بمجمع مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة.

وأوضح أبوعنق أن جميع الحالات المتبقية المصابة يتم التعامل معها بعناية لحين شفائها التام، لافتا إلى أن الحالات المصابة بمنطقة المدينة المنورة جميعهم بالعزل الصحي ويتلقون الرعاية الطبية.

ودعا أبوعنق الجميع لضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمكوث بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والاستفادة من خدمة التقييم الذاتي التي أطلقتها الوزارة عبر تطبيق موعد.

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