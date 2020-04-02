"الأمن العام" يُدشن موقعًا إلكترونيًا للتقدم بطلبات التنقل بين المناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دشّن الأمن العام، خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال موقع إلكتروني. دشّن الأمن العام، خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال موقع إلكتروني. وأوضحت الأمن العام، أن خطوات تقديم الطلب كالتالي: • تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول. • تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد . Advertisements • كتابة الظرف الطاريء أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق مايثبت ذلك في خانة المستندات . • سيصل للمستفيد رسالة باكتمال تقديم طلبه . • بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص سيصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير، أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم انطباق الشروط . ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للخدمة عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

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