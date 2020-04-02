شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تمنع الزيارات حتى أثناء السماح بالتجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الحياة الفطرية، عن إيقاف الزيارات في جميع المحميات، وذلك ردًا على الاستفسارات الخاصة بزيارة المناطق المحمية خلال فترة السماح بالتجول.

وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن القرار يأتي تماشيًا مع جهود المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومنع تفشيه.