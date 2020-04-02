شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم توضّح ضوابط تمديد فترة الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميماً وضّحت فيه شروط تمديد فترة الإيفاد الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية لعام ١٤٤٢هـ، مؤكدةً أن ذلك يأتي رغبةً بالتنظيم، وحرصاً من الوزارة على وضع معايير دقيقة لطلبات تمديد الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأشار التعميم إلى ضرورة رفع البيانات للموفدين للفصل الدراسي الأول من عام ١٤٤٢هـ عبر نظام فارس اعتباراً من تاريخ التعميم ١٤٤١/٨/٩هـ إلى يوم الخميس ١٤٤١/٨/٣٠هـ و تُرفع من قبل إدارات التعليم للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في موعد أقصاه ١٤٤١/٩/٧هـ.

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واشتملت ضوابط طلب التمديد على أهمية ألا يسبق للموفد الحصول على تمديد، وأن يكون الموفد في الفصل الأخير من المدة الممنوحة لإيفاده، وأن يكون مجموع ما درسه أقل من أربعة فصول دراسية لموفد الماجستير، وأقل من ستة فصول دراسية لموفد الدكتوراه سواء بقرار إيفاد أو بمستند نظامي.

كما تضمن التعميم، ألا يكون التمديد بسبب تدني مستوى الموفد أو تغيير التخصص أو الجامعة دون قرار من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وألّا يكون الموفد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة في قرار الإيفاد، كذلك ألا يكون قد باشر عمله أو تمتع بإجازة، باعتبار ذلك يلغي قرار الإيفاد، وأن يكون الموفد متميزاً في دراسته، ولديه توصية من قبل المشرف لحاجته التمديد.

ونوهت الوزارة إلى أن مدة التمديد فصلان دراسيان لمرحلة الدكتوراه، وفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير حسب ما تنص عليه الخطة الدراسية، مؤكدةً على ضرورة رفع النماذج المطلوبة إلكترونياً بسبب الظروف الراهنة لجائحة كورونا.