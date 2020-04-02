شكرا لمتابعة خبر عن ضبط سائق «مغسلة سيارات» بعد استخدامها كمستودع لتخزين الأغذية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية من الوصول إلى سائق المركبة التي ظهرت وهم يستخدمون "مغسلة سيارات" كمستودع لتخزين الأغذية. تمكنت وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية من الوصول إلى سائق المركبة التي ظهرت وهم يستخدمون "مغسلة سيارات" كمستودع لتخزين الأغذية. وقالت الوزارة : جاري التحقق من وضع المنشأة التي يتبع لها وكميات السلع والمنتجات التي لديهم واستكمال الإجراءات النظامية. وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو، أظهر قيام مجموعة من الوافدين باستخدام مغسلة سيارات كمستودع لتخزين الأغذية في بيئة غير ملائمة في حي النزهة بمحافظة جدة. اقرأ ايضا:

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