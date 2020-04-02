شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: أسبوع صيفي تعيشه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد حسن كراني، خبير الأرصاد، أن الأسبوع القادم سيكون صيفي بامتياز. أكد حسن كراني، خبير الأرصاد، أن الأسبوع القادم سيكون صيفي بامتياز. وقال "كراني: " أسبوع صيفي تعيشه المملكة، بعون الله حرارة شديدة عالقطاع الغربي تبدأ الأحد 05 أبريل 2020". وأضاف: "تحرك تدريجي للكتلة الساخنة على كافة الأجواء يبلغ مداه نهاية الإثنين 06 أبريل 2020وتدهور للرؤية". وتابع: "طقس ممطر على الشمال، الوسط، الشرق، أجزاء من منطقة مكة وجنوبا حتى جازان مرورا بالمصايف".

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