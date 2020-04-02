شكرا لمتابعة خبر عن التعقيم يُسبب حساسية الصدر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث خبير في " الصحة والسلامة البيئية " عن سلبيات كثرة " التعقيم " في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.
وقال خبير الصحة والسلامة البيئية خلال حواره عبر القناة السعودية:" المنظفات لها إيجابيات في التعقيم والتطهير ولكن لها سلبيات قد تؤثر علي الذين لديهم حساسية في الصدر والجلد أو مشاكل في الجيوب الأنفية من الكحوليات ".
وشدد الخبير:" يجب التعامل مع المعقمات بدقة ولذا يفضل استعمال شخصي للأدوات ولكن إذا اضطرينا للمشاركة في الأدوات يجب استعمال معقم قاتل للبكتيريا والفيروسات ".
كانت هذه تفاصيل خبر التعقيم يُسبب حساسية الصدر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.