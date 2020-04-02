شكرا لمتابعة خبر عن التعقيم يُسبب حساسية الصدر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث خبير في " الصحة والسلامة البيئية " عن سلبيات كثرة "⁧ التعقيم ⁩" في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقال خبير الصحة والسلامة البيئية خلال حواره عبر القناة السعودية:" المنظفات لها إيجابيات في التعقيم والتطهير ولكن لها سلبيات قد تؤثر علي الذين لديهم حساسية في الصدر والجلد أو مشاكل في الجيوب الأنفية من الكحوليات ".

وشدد الخبير:" يجب التعامل مع المعقمات بدقة ولذا يفضل استعمال شخصي للأدوات ولكن إذا اضطرينا للمشاركة في الأدوات يجب استعمال معقم قاتل للبكتيريا والفيروسات ".