بالفيديو .. موقف إنساني من ممرض تجاه المغتربين الفلبينيين في ⁧المملكة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أشادت عدة مواقع فلبينية بالممرض أحمد الرويلي، بسب مواقفه الإنسانية تجاه المغتربين الفلبينيين في المملكة.
وتداولت المواقع مقطع فيديو رصدت من خلاله إحدى المواقف الإنسانية للممرض، حيث ظهر وهو يقدم لبعض الفلبينيين الزهور وأكياس الطعام.
ومن جهتهم، أبدى الفلبينيين سعادتهم بالزهور والطعام الذى قدمهوا إليهم، موجهين الشكر له على ما فعله.
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