شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. موقف إنساني من ممرض تجاه المغتربين الفلبينيين في ⁧المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشادت عدة مواقع فلبينية بالممرض أحمد الرويلي، بسب مواقفه الإنسانية تجاه المغتربين الفلبينيين في ⁧المملكة.

وتداولت المواقع مقطع فيديو رصدت من خلاله إحدى المواقف الإنسانية للممرض، حيث ⁩ظهر وهو يقدم لبعض الفلبينيين الزهور وأكياس الطعام.

ومن جهتهم، أبدى الفلبينيين سعادتهم بالزهور والطعام الذى قدمهوا إليهم، موجهين الشكر له على ما فعله.